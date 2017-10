Instructeur van door trein geramde rijlesauto is 'echt in shock'

De auto sloeg af, nadat het schakelen niet helemaal goed ging, midden op het spoor. ,,Voordat we het wisten gingen de slagbomen omlaag. En die intercity reed zo enorm snel. Ik kon er nog net op tijd uitspringen. De examinator en de leerlinge in de paniek van het moment niet", zegt de Tilburgse rij-instructeur.

In shock

Dus toen de intercity de voorkant van de auto 'schepte' zaten examinator en leerlinge nog in de auto. ,,Het was een enorme klap. Het is een wonder dat we er alle drie levend uit zijn gekomen."