Internationale studie onder Nederlandse rokers: verbod op mentholsigaretten is deels succesvol

Mentholsigaretten zijn sinds mei 2020 verboden in de gehele EU. Wetenschappers achter het langlopende International Tobacco Control-onderzoek hebben nu de eerste effecten van het verbod onderzocht. Hebben mentholrokers hun verslaving geheel afgezworen of zijn ze overgestapt naar gewone sigaretten?

De conclusie valt vandaag te lezen in het medische tijdschrift Tobacco Control en luidt: ja, menthol-rokers stopten substantieel vaker dan niet-mentholrokers. Bijna 26 procent van de mentholrokers beëindigde na de ban het roken tegen ‘slechts’ 14 procent van de gewone rokers. Een verschil van 12 procentpunt.

Vrij eenvoudig

Bij het aantal ondernomen stoppogingen is het verschil nog opvallender: twee derde van de mentholrokers poogde sinds het verbod te stoppen versus circa de helft van de gewone rokers. Dat is 17 procentpunt meer. Tegelijk geeft een derde van de menthol-rokers aan ondanks het Europese verbod nog steeds mentholsigaretten of shag te roken.

Voor de internationale studie zijn ruim 1300 Nederlandse rokers boven de 18 jaar bevraagd, zowel vóór het verbod als twee momenten daarna. Dat voor ons land werd gekozen, is niet zomaar, vertelt Marc Willemsen, hoogleraar tabaksontmoedigingsbeleid aan de Universiteit Maastricht en coauteur van het onderzoek.

,,Jaarlijks nemen het Trimbos Instituut en de Universiteit Maastricht vragenlijsten af bij Nederlandse rokers om de effecten van tabaksbeleid te meten. Dat maakt het vrij eenvoudig om de situatie voor en na het mentholverbod te vergelijken.”

Quote De industrie zal altijd loopholes proberen te vinden om zo'n ban te omzeilen Marc Willemsen, hoogleraar tabaksontmoedigingsbeleid Willemsen is content met de uitkomsten. Die bevestigen de resultaten van recente studies naar een soortgelijk Canadees mentholverbod. ,,De belangrijkste constatering luidt dat het verbod gedragseffecten in de vorm van minder rokers en meer stoppogingen sorteert. Dat is wat de Europese Commissie beoogde.”

Het nieuwe onderzoek, waaraan onder meer het Longfonds, KWF en de Hartstichting meebetaalden, biedt landen die ook een mentholban overwegen een steuntje in de rug, stelt de expert. ,,Met twee heel verschillende landen dezelfde resultaten laten zien, is zo’n verbod vrijwel zeker zinvol. In Nederland bleken de effecten van de ban zelfs nog sterker dan in Canada.”

Geen wondermiddel

Tegelijk is het mentholverbod geen wondermiddel: een derde van de menthol-rokers is door blijven roken. Willemsen, die naast hoogleraar tabaksontmoedigingsbeleid tevens programmahoofd Tabak bij het Trimbos Instituut is, heeft wel een verklaring. ,,Het verbod kende een lange aanlooptijd en is ruim van te voren bekend gemaakt door de Europese Commissie.”

Hij legt uit dat andere smaakjes eerst in de ban werden gedaan en per mei 2020 vervolgens menthol. ,,De tabaksindustrie heeft daardoor veel tijd gehad om op het verbod te anticiperen. Er zijn allerlei accessoires geïntroduceerd, waarmee rokers mentholsmaak aan sigaretten kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld via druppels of speciale filters. Een behoorlijk aantal rokers doet dat ook, zeggen ze in ons onderzoek.” Willemsen en zijn collega's pleiten er daarom voor om het verbod uit te breiden en deze accessoires te verbieden.

E-sigaretten

De onderzoekers zien lessen voor het aanstaande smaakjesverbod bij e-sigaretten. ,,De industrie zal altijd loopholes proberen te vinden om zo'n ban te omzeilen. De politiek moet daar goed op letten.” Hoogleraar Willemsen noemt het smaakjesverbod voor e-sigaretten in de VS. ,,Doordat het verbod onvoldoende helder in de wet was omschreven, vielen wegwerp e-sigaretten er niet onder. Daar ontstond vervolgens een ware run op, met alle negatieve gevolgen van dien.” Ook in Nederland zijn deze e-sigaretten momenteel razend populair op en rond middelbare scholen.

