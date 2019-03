Intertoys gaat kleiner verder, helft personeel behoudt baan

Intertoyswoordvoerder David Brilleslijper noemt de overname door Green Swan een ‘grote opluchting’. Tussen de 1000 en 1500 van de 3200 medewerkers van Intertoys houden hun baan, zo'n 500 tot 750 fte's. Ongeveer de helft van de werknemers van Intertoys werkt parttime. Green Swan wil ongeveer 220 winkels openhouden, maar of dat aantal ook gehaald wordt, is afhankelijk van onderhandelingen met verhuurders en franchisenemers. De vestigingen die openblijven worden volgens Brilleslijper flink gemoderniseerd. ,,De nadruk komt meer op beleving en goede service te liggen. Het moet echt een feestje zijn om in de fysieke winkel te zijn’’, zegt de woordvoerder.

Opheffingsuitverkoop

In totaal heeft Intertoys 286 eigen vestigingen en nog eens honderd die in handen zijn van franchisers. De speelgoedwinkel vroeg vorige maand het faillissement aan. De totale omzet van speelgoedwinkels is in de afgelopen tien jaar met de helft gedaald. Voor 91 Intertoys-winkels valt sowieso het doek. Die gaan half mei dicht. Zodra morgen bekend is om welke filialen het gaat begint daar de opheffingsuitverkoop.

Cadeaukaarten

De overname verandert niets aan de oude cadeaukaarten van Intertoys, die waren na 24 februari niet meer geldig en dat blijft zo. Na het faillissement gaf Intertoys hun klanten de gelegenheid nog een aantal dagen oude cadeaukaarten in te wisselen. Nadat de speelgoedketen failliet was gegaan stond er nog zo'n 1 miljoen euro uit via cadeaukaarten. Veel consumenten probeerden in het weekend van 22 en 23 februari hun cadeaukaarten in te leveren. Hoeveel bonnen precies zijn ingeleverd en wat de waarde daarvan is, wilde de zegsman niet kwijt. Bij een faillissement verliezen bonnen in principe direct hun waarde; dat de bonnen alsnog konden worden ingeruild, was een geste naar de klanten.