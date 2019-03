Intertoys sluit nog eens tientallen filialen: check hier welke winkels verdwijnen

Volgens de woordvoerder van Intertoys gaat het om winkels die bij nader inzien toch niet voldoende rendabel zijn om deel te kunnen uitmaken van het nieuwe Intertoys. De speelgoedketen telde tot voor kort nog 286 eigen winkels. Daarnaast zijn er zo'n 100 franchisewinkels. Mogelijk nemen de franchisers een beperkt aantal van de afgestoten winkels over, maar dat is nog onzeker.

Het nieuws over de sluiting is een tegenvaller voor de tientallen vestigingen die dachten mee te kunnen in de doorstart. Zoals voor de filialen in de binnenstad van Wijk bij Duurstede en in Winterswijk. ,,Het hing in de lucht dat er mogelijk meer winkels gingen sluiten, maar ik wist niet dat het Winterswijk zou zijn’’, reageert een teleurgestelde assisent-bedrijfsleidster die niet met naam genoemd wilt worden. ,,Dit komt bij iedereen hard aan.’’

Vorige week vrijdag kondigde de Portugese investeerder aan met ongeveer 220 winkels te willen doorgaan en minimaal 91 en mogelijk meer vestigingen te willen sluiten. Het definitieve aantal was mede afhankelijk van de uitkomsten van gesprekken met franchisers en de verhuurders van de panden. Nu die gesprekken zijn afgerond blijven er 230 vestigingen open, iets meer dan de 220 winkels waar eerder over werd gerept.

Bekijk hier welke winkels allemaal gaan sluiten:

Onzekerheid

Voor de medewerkers houdt de onzekerheid nog even aan. Met de doorstart kunnen zo'n 1000 tot 1500 van de 3200 medewerkers aan het werk blijven. Volgens de woordvoerder van Intertoys beslissen de bedrijfsleiders wie mogen blijven en van wie afscheid wordt genomen. ,,We proberen natuurlijk zoveel medewerkers binnen te houden.’’ Op eerdere uitlatingen van sommige oudere werknemers dat zij het gezien hun leeftijd kunnen schudden, zegt hij: ,,Dat mag natuurlijk niet.’’

Contracten

Omdat alle arbeidscontracten volgende week aflopen, moeten de mensen die blijven op korte termijn een nieuw contract aangeboden krijgen. Sommige werknemers krijgen kortlopende contracten krijgen, tot mei, om de sluiting van de winkel waar ze werken af te wikkelen. Anderen, die werken in winkels die open blijven, krijgen langere contracten. Overigens zouden een paar honderd werknemers al een andere baan hebben gevonden.

Green Swan heeft de afgelopen tijd meerdere speelgoedwinkels overgenomen onder andere in België, Portugal en Spanje. Het Portugese bedrijf wil de grootste speelgoedketen van Europa worden. Dat denkt het te kunnen bereiken door bezoekers hippe ‘speelervaringen’ in de winkels te bieden. Zo experimenteert het bedrijf met Toys ‘R’ Us in Spanje en Portugal met escaperooms en kerstmannen die cadeautjes bij de kinderen thuisbezorgen. Daarmee wil het bedrijf ook hier in Nederland gaan experimenteren.

Uitverkoop

In de vestigingen die de deuren moeten sluiten, is afgelopen weekeinde de uitverkoop van start gegaan. Die trok veel bezoekers maar de meesten verlieten de winkel ietwat teleurgesteld. Van spectaculaire kortingen is geen sprake: een deel van de spullen is afgeprijsd tot maximaal 30 procent én de korting geldt niet voor speelgoed van bijvoorbeeld Lego of Playmobil.