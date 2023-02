Inval bij rechterhand drugsbaron tijdens klopjacht op voortvluchtige verdachte Lucky

De politie bevestigt alleen dat de doorzoeking maandagavond plaatsvond in een appartement in de woontoren maar wil niets kwijt over het bewuste adres. Volgens de medebewoner gaat het wel degelijk om de woning van Hassan M. (41). ,,Hij verbleef er tot zijn gedwongen verhuizing naar de gevangenis’’, klinkt het stellig.

M.’s advocaat Tony Boersma bevestigt dat er een inval is geweest in de woning van zijn cliënt. ,,Hij is geen verdachte in deze zaak.’’ De raadsman noemt het ‘een onzinverhaal’ dat de voortvluchtige Minh Nghia Vuong alias Lucky mogelijk hulp krijgt van M. ,,Hij zit in detentie.”

De politie maakte de inval in de woning aan de Pegasusweg dinsdagavond bekend in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Vuong, verdacht van een moord en poging tot moord bij het Zwijndrechtse winkelcentrum Walburg op 22 januari, werd niet aangetroffen in het appartement.

‘Lucky’ krijgt mogelijk hulp uit het misdaadnetwerk rond Rotterdammer Roger P.(51), een van de grootste cocaïnebazen van Nederland die ook wel Piet Costa wordt genoemd. Dat stellen bronnen rondom het onderzoek naar het drama in Zwijndrecht volgens De Telegraaf. Minh Nghia Vuong en Hassan M. zouden bevriend zijn, maar ‘Lucky’ zou geen deel uitmaken van Costa’s netwerk. ‘Vuong wordt meer gezien als een klusjesman van de onderwereld, iemand die door criminele organisaties kan worden ingehuurd’, luidt het.

Hassan M. geldt als de rechterhand van Costa, hij was bijvoorbeeld zijn vaste chauffeur, en stond op een dodenlijst. In juni 2020 wist de toen 39-jarige M. te ontsnappen aan een liquidatie in de Rotterdamse wijk Schiebroek.

Beloning

De politie heeft een beloning van 30.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van de vuurwapengevaarlijke Minh Nghia Vuong. Ze krijgt naar eigen zeggen nog steeds veel meldingen binnen van mensen die denken de voortvluchtige verdachte ergens te hebben gezien of vermoeden waar hij kan zijn.

De schietpartij bij het winkelcentrum in Zwijndrecht kostte het leven aan Michel (66). Haar dochter Anneke (38) ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis.

