Inval in groot XTC-lab Sint Willebrord

'Homo's in seksbos worden drie keer gepakt'

22 februari In het Groningse Oude Pekela strijden homoseksuelen fel voor het behoud van hun seksbos. Er is inmiddels zelfs aangifte gedaan van discriminatie tegen Groningers die de homoseksuele recreanten willen weren uit het bos. Ondanks geweld tegen cruisende homo's, onwillige gemeentes en weerstand bij omwonenden blijft de homo-ontmoetingsplaats nog steeds fier overeind in Nederland.