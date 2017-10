Invasie van duizenden gevaarlijke Aziatische bosmuggen in Lelystad

BMX'er Daniel wil naar de Olympische Spelen in Tokio

11:19 Dagelijks van Amsterdam naar Eindhoven en terug: Daniel We­demeijer (27) was er wel klaar mee. De professionele freestyle bmx’er trok zijn deur in de hoofdstad daarom in 2014 achter zich dicht en nestelde zich in Mierlo-Hout. Het devies: dagelijks trucjes en technieken oefenen in 040 BMX Park op Strijp-S. Met als doel de Olympische Spelen in Tokio (2020) te bereiken.