Invasie van ratten door verzakking in tuin: ‘Hele families baanden zich een weg naar buiten’

In zes provincies kans om te kiezen tussen vaccin AstraZene­ca en Pfizer

19 april Mensen geboren in 1955, 1954 en 1953 en wonend in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en Zeeland kunnen mogelijk kiezen uit de coronavaccins van Pfizer en AstraZeneca. Dat is voor het eerst en voor het laatst, aldus het RIVM.