Inwoner Lochem opgeschrikt na explosie in zijn woning: ‘Ik kon de deur nog nét op tijd dicht drukken’

met videoHij hoorde een sissend geluid, zag iets dat op een explosief leek en trok instinctief de deur dicht. En toen leek het hele huis te ontploffen. In een woning aan de Jan Steenlaan in Lochem is woensdagavond vermoedelijk zwaar vuurwerk naar binnen gegooid. Niemand van de bewoners raakte gewond.

De bewoner, die niet met zijn naam in de krant wil, kreeg een melding via zijn telefoon dat er iemand voor de deur stond. Hij zat met zijn vriendin op de bank toen hij besloot richting de gang te lopen om poolshoogte te nemen. ,,Ik denk dat het een explosief was, ik weet niet of het vuurwerk was. Maar er ontplofte duidelijk wat in de gang. Het leek wel een explosief.”

Hij stamelt nog net niet. Maar in zijn woorden klinkt wel een groot ongeloof over wat hem en zijn vriendin is overkomen. Door de klap die volgde ging volgens de bewoner ‘alles in huis kapot’. ,,Ik sta gewoon te trillen op mijn benen. Ik dacht dat het een vuurwerkbom was, of erger. De ramen aan de buitenkant, boven en beneden, alles is gesprongen. Alle deuren zijn kapot. Ik kon zelf de deur naar de gang net dicht drukken toen ik het explosief zag, want anders was ik zelf ook gewond geweest en dan had ik nu niet met u gesproken.”

Volledig scherm Een bewoner van de Jan Steenstraat in Lochem is zich rot geschrokken toen een explosief of vuurwerk naar binnen werd gegooid in zijn woning. © News United/Jan Willem Klein Horstman

Quote Alle rookmel­ders begonnen te piepen en het huis vulde zich met rook. Ik was in shock Bewoner

Hij was in shock. Maar rende kort daarna wel achter de dader aan, die snel om de hoek van de straat verdween. ,,Ik kon een paar tellen niets, want alle rookmelders in huis begonnen te piepen. Het was ook zó heftig, het hele huis vulde zich met rook. Dit gun je niemand.”

Dan is hij even stil. ,,Mevrouw, ik moet verder, ik moet het glas opvegen.” Of hij thuis kan slapen? ,,Ik denk dat we naar een hotel moeten, mijn vriendin en ik. Gelukkig is onze kat wel weer terug gekomen, die schrok ook.”

Volledig scherm In het huis, voor het huis en achter het huis ligt glas dat uit de kozijnen is gesprongen. © News United/Jan Willem Klein Horstman

Het incident vond rond 21.00 uur plaats. Agenten hebben in de buurt onderzoek gedaan, maar de dader niet meer aangetroffen. Een politiehelikopter heeft boven de wijk gevlogen en de straat is even afgesloten geweest. De politie spreekt over ‘vermoedelijk zwaar vuurwerk’ maar wat de oorzaak precies is geweest van de ontploffing wordt nog onderzocht. Getuigen worden verzocht zich te melden.

