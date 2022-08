Inwoners Albergen vissen achter het net, asiel-hotel al verkocht aan COA

Volgens De Haan was in het dorp niet bekend dat het hotel te koop stond. Het COA wist dat wel, want de dienst was daarover volgens staatssecretaris Van der Burg al maanden in overleg met de gemeente, die niet mee wilde werken. De eigenaresse van het hotel mag volgens De Haan niks zeggen over de verkoop. Zij heeft tegenover haar dorpsgenoten bevestigd noch ontkend dat de definitieve handtekeningen zijn gezet.



Het hotel had plaats voor tachtig gasten. Om er 150 tot 300 asielzoekers te kunnen huisvesten zullen er woonunits op het terrein worden geplaatst, zo is de bedoeling. Inwoners van Albergen zijn naar eigen zeggen bezorgd over de zorg en het welzijn van de vluchtelingen en over de veiligheid van zowel asielzoekers als dorpsbewoners. ,,In dit kleine dorp is gewoon geen plek”, vinden zij.



Gisteravond demonstreerden opnieuw tientallen mensen voor de deur van het hotel. Mensen hielden bordjes omhoog met daarop: Azc nee. Aan de achterkant ging gisteravond een gezin naar buiten. Statushouders, die al tijdelijk in afwachting van een eigen woning onderdak kregen in het hotel. Zij voelden zich er niet meer veilig. Met hun spullen in plastic tassen stapten ze bij handhavers in de auto en werden weggereden.