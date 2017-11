Inzamelingsactie voor 'helden die anti-pieten stopten' bij Joure

Op de voor de geldinzamelingsactie opgezette website worden de mensen die actiegroep Kick Out Zwarte Piet wisten te stoppen, 'helden' genoemd, 'die een hart onder de riem' kunnen gebruiken.



Volgens de bedenker van de inzameling loopt deze 'veel beter dan verwacht'. Er was aan het einde van de ochtend met 440 donaties al meer dan 3.000 euro verzameld.



'Wanneer deze actie niet nodig acht te zijn, probeer ik het geld terug te storten naar de rechtmatige eigenaar. Indien er een geldbedrag over is, na het betalen van de boetes, zou ik dit graag willen doneren aan één of meerdere goede doelen zoals bijvoorbeeld KIKA of de cliniclowns', besluit de initiatiefnemer.