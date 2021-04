Irritaties lopen opnieuw hoog op bij verhoor kroongetuige in Marengo-procres

De gemoederen liepen vanmiddag hoog op tijdens een nieuw verhoor van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo. Centraal stond de vraag waarom de kroongetuige in januari 2017 besloot over te lopen naar justitie, en hoe betrouwbaar zijn verklaringen zijn.

De dag begon in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp nog een beetje vrolijk. Advocaat Nico Meijering en Nabil B. feliciteerden elkaar met hun verjaardag, beide heren mochten zondag een extra kaarsje uitblazen. De vriendelijkheden verdwenen daarna als sneeuw voor de zon. Meijering en zijn collega Christian Flokstra kregen de gelegenheid om de kroongetuige te bevragen namens hun cliënt Mohammed Razzouki, een van de hoofverdachten in het liquidatieproces. Razzouki en de kroongetuige waren voordat Nabil B. kroongetuige werd goede vrienden. Wat volgde was een spervuur aan vragen en stekeligheden over en weer.

Nabil B. heeft tijdens eerdere verhoren meermaals verklaard dat hij in januari 2017 betrokken raakte bij de vergismoord op Hakim Changachi, en dat hij klem kwam te zitten. Enerzijds wist die familie al snel van zijn betrokkenheid, anderzijds wilde Ridouan Taghi (volgens het OM en Nabil B. verantwoordelijk voor de moord) dat Nabil B. zijn mond zou houden. Ook zei hij dat hij erachter kwam dat Taghi hem wilde laten opruimen, waarop hij de beslissing nam om bij politie en justitie open kaart te spelen. Ondanks die risico’s voerde Nabil B. met familieleden van Hakim Changachi gesprekken waarin hij aangaf dat de moord was uitgevoerd in opdracht van Taghi.

Leugen

Voor de advocaten was dat moeilijk te begrijpen. Waarom deed de kroongetuige dat? ,,Ik kon er niet mee leven, dat zij door een hel gingen en dat ik een leugen in stand hield.” Op verzoek van Taghi had de kroongetuige namelijk eerst geprobeerd de moord in de schoenen van een andere groepering te schuiven, maar dat weigerde de familie te geloven. Volgens de kroongetuige schrok zijn gesprekspartner ervan toen hij hoorde dat Taghi betrokken was. ,,Zij kenden de reputatie van Taghi.”

Ook wilden de advocaten graag weten of de kroongetuige wist wat voor een traject er zou volgen op het moment dat hij zich bij de politie had gemeld. Die zei dat het de bedoeling was dat de verklaringen in de kluis gingen, en dat pas ruim een halfjaar later duidelijk werd dat er mogelijk sprake zou zijn van een kroongetuigedeal. Ook dat ging er bij de advocaten maar moeilijk in. ,,Blijft u dat nou echt beweren, dat u er geen idee van had dat de verklaringen zouden kunnen leiden tot de rol waar u nu inzit? U had topadvocaten. En die hebben u niet uitgelegd wat het traject zou kunnen zijn?”

‘Wegwerpgebaar’

Aan het einde van de middag zakte de sfeer in de Bunker tot een dieptepunt. Onno de Jong, een van de raadsmannen van de kroongetuige, meende dat hij Meijering ‘een wegwerpgebaar’ had zien maken toen er over de vermoorde advocaat Derk Wiersum werd gesproken. ,,Die ergernis moet er bij mij even uit”, zei De Jong. De rechtbankvoorzitter zei dit niet gezien te hebben, en ook Mohammed Razzouki zei dat het onzin was. Meijering reageerde furieus op de vraag van De Jong. ,,De media luistert mee, meneer De Jong.”

De laatste vragen van het verhoor waren voor Mohammed Razzouki, die zei ‘twaalf kantjes met vragen’ te hebben voor de kroongetuige. ,,Had de kroongetuige schulden toen hij zich liet aanhouden?” was de vraag. ‘Verschoningsrecht’, reageerde de kroongetuige. ,,Had je geen schulden bij mij?” vroeg Razzouki. ,,Nee”, zei de kroongetuige. Ook zei hij dat hij geen schulden had bij een gezamenlijke vriend die hem geld zou hebben geleend tijdens een vakantie in Marokko. De officier van justitie zei niet te zien wat de relevantie is van de vragen. Razzouki: ,,Ik ken hem, ik weet hoe ik hem moet ondervragen. Hij wil gewoon geen antwoord geven.”

Komende vrijdag gaat het proces verder met een regiezitting.

