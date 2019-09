Is Ahmed Al K. uit Kapelle een joviale vluchteling of de brute beul van al-Nusra?

Is hij een familieman of een keiharde beul? Wie naar Ahmad Al K. kijkt ziet het eerste. Joviaal lacht hij vanachter zijn bril in zijn nette overhemd naar zijn vrouw en zoon, die dicht bij elkaar zitten op de achterste rij van de rechtbank. Zoals hij nu naar hen kijkt, vriendelijk, enthousiast, zo kennen inwoners van het Zeeuwse dorp Kapelle hem. Al K. was er de Syrische vluchteling die werd omarmd, geholpen, om uiteindelijk aan de slag te gaan als vrijwilliger bij de buurtbus en voetballer bij de lokale club. Inmiddels is hij ook vader van een ernstig ziek dochtertje, dat kanker heeft.