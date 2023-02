Is de projectie op het Anne Frank Huis strafbaar? ‘Codetaal kan indirecte discriminatie zijn’

‘Anne Frank uitvinder van de balpen,’ werd maandag op het Anne Frank Huis geprojecteerd. Dat is te zien op een video die werd gedeeld in een rechts-extremistisch Telegramkanaal. Met de projectie wordt gesuggereerd dat Anne Frank haar dagboek niet zelf geschreven heeft. In de jaren 60 liet een onderzoeker losse vellen papier in het dagboek achter, die met een balpen beschreven waren. Rechts-extremisten zien daarin al jaren het bewijs dat het dagboek nep zou zijn, omdat de balpen pas na de Tweede Wereldoorlog in Nederland geïntroduceerd werd.

Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht in Leiden, ziet zeker aanknopingspunten voor strafrechtelijke vervolging van de mensen achter de actie. ,,Maar er zijn wel een paar hordes die je moet nemen als het gaat om de bewijslast.’’ Hij wijst op artikelen 137c en verder in het Wetboek van Strafrecht, dat volgens de Hoge Raad, ook vormen van ‘indirecte discriminatie’ strafbaar stelt.

,,Als je de op het Anne Frank Huis geprojecteerde tekst letterlijk neemt, is er ogenschijnlijk weinig strafbaars aan de hand,” zegt Voermans. ,,Maar er lijkt sprake van codetaal, een dog whistle waarbij de goede verstaander in de extreemrechtse hoek weet wat er wordt bedoeld. Dat kan neerkomen op indirecte discriminatie en aanzetten tot haat.’’

Zulke indirect discriminerende uitingen zijn volgens een in 2010 gewezen arrest van de Hoge Raad ook strafbaar. In dat arrest ging het over de verkoop van shirts met de tekst ‘Combat 18’, in nazikringen een steunbetuiging voor Adolf Hitler (de letters 1 en 8 van het alfabet). Voermans: ,,De rechter kijkt verder dan alleen de letterlijke tekst. Ook de associatie met discriminerend gedachtegoed kan voldoende zijn. Maar voor het Openbaar Ministerie kan het een uitdaging zijn de strafbaarheid aan te tonen.’’

Holocaustontkenning

Strafrechtadvocaat Herman Loonstein denkt dat de laserprojectie geduid kan worden als vorm van Holocaustontkenning. ,,Zeker gelet op de positie die het dagboek inneemt in de geschiedenis en de wereld,” zegt hij. ,,Het is in tientallen talen vertaald, het is het boek van een oorlogsslachtoffer dat over de Holocaust vertelt. En als je dan wil beweren dat het niet van haar hand is, dan is dat een vorm van Holocaustontkenning.’’

Hoewel er nog geen aparte bepaling is in de wet voor de Holocaustontkenning, is die volgens Loonstein wel strafbaar en valt die onder groepsbelediging. ,,Daar staat maximaal een jaar gevangenisstraf op’’, aldus Loonstein. ,,En je zou nog kunnen zeggen dat ze met deze actie de eer aantasten van de goede naam van Anne Frank en daar staat maximaal een half jaar op.”

Er ligt momenteel wel een wetsvoorstel om specifiek de Holocaustontkenning strafbaar te maken. ,,Als die wet erdoor is, kun je makkelijker en sneller handelen. Als je namelijk geen norm stelt en niet handhaaft, groeit het antisemitisme’’, zegt Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding.