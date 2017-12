Is een politicus te onmisbaar om een papadag op te nemen?

915.000 mensen zagen dinsdag hoe het uitgesproken Voetbal Inside-gezicht en de GroenLinks-lijsttrekker hun degens kruisten aan de talkshowtafel van Eva Jinek op NPO1. Derksen en Klaver, die te gast was om te vertellen over zijn zoektocht naar de laagopgeleide kiezer, kibbelden meerdere keren. Maar het werd pas echt fel toen Derksen (68) uit het niets begon over de papadag van de 31-jarige Klaver. ,,Zolang Jesse met zijn functie nog een papadag erop na kan houden, nou, dan is het nog niet zo slecht gesteld met Nederland'', zei hij schertsend.



Klaver, net als de andere gasten verbaasd door de uithaal van Derksen, wachtte rustig af tot de bekende bromsnor was uitgepraat. ,,Was dat het?'', vroeg Klaver koeltjes. Daarop begon hij zijn verweer. ,,Weet je wat ik me eigenlijk niet kan veroorloven? Dat ik het een papadag noem. Want je moet iedere dag vader zijn. Ik vind dat, in welke positie je ook zit, je je verantwoordelijkheden en taken moet delen. En ik denk dat ik een beter politicus ben als ik óók mijn best doe om nog een enigszins aanwezige vader te zijn. En welke keuzes ik voor de rest als vader maak, die gaan je geen zak aan'', aldus Klaver.



Net als de AD-lezers was ook de tafel verdeeld over de kwestie. Derksen bleef echter bij zijn standpunt. ,,Er zijn heel veel mensen in Nederland, vaders, die héél graag een papadag willen inlassen, maar dat gewoon niet kunnen'', zei Johan. Daar had Klaver, die nog even sneerde dat Johan en hij 'een paar generaties schelen', wel begrip voor. Hij hoopt dan ook dat zijn papadag leidt tot meer aandacht. ,,Ik hoop heel erg dat er nu mensen zijn die naar hun leidinggevende gaan en zeggen: Goh, die Klaver in de politiek. Blijkbaar lukt het hem op de een of andere manier ook. Ik wil het ook.''



Klaver lag eerder dit jaar onder vuur toen bleek dat de formatieonderhandelingen met VVD, D66 en CDA op vrijdag stillagen zodat de GroenLinks-voorman bij zijn kinderen kon zijn. Critici vroegen zich af of de jonge politicus zijn werk wel serieus nam. ,,In het begin hebben we samen afgesproken om niet op vrijdag te vergaderen'', schreef Klaver in een e-mail aan leden van zijn partij. ,,Fijn, want dan ben ik het liefst bij mijn kinderen. Zeker als het zulk lekker weer is. Na het weekend gaan we dan met nieuwe energie weer verder.''