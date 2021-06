IS-ganger Ilham B. zal in Nederland worden aangehouden en vervolgd

De repatriëring van Ilham B. uit Gouda werd vrijdag al bekend, toen de Koerden in Noord-Syrië die haar in handen hadden er ruchtbaarheid aan gaven. Zaterdag verschenen er beelden van een Nederlandse afvaardiging die de vrouw en de kinderen kwamen ophalen. Onder hen was de Nederlandse gezant voor Syrië Emiel de Bont. B.’s advocaat bevestigde het nieuws zaterdagavond.

,,Vanwege de privacy en veiligheid en gezien de noodzakelijke vertrouwelijkheid van dit soort operaties, kunnen wij verder geen mededelingen doen over deze specifieke casussen”, schrijven de ministers. Eenmaal in Nederland zal B. worden aangehouden en vervolgd. De Raad voor de Kinderbescherming zal zich over de kinderen ontfermen.

De ministers spreken van een ‘speciale operatie onder zeer complexe omstandigheden’. Er is besloten de vrouw terug te halen “ter berechting in Nederland teneinde straffeloosheid te voorkomen”, aldus de bewindslieden.

‘Goed nieuws’

Advocaat van B., Tamara Buruma, zei tegen de NOS dat ze nog geen contact met B. heeft gehad. ,,Maar”, zegt ze, ,,dit is natuurlijk iets waar we ons al ruim drie jaar heel actief voor in hebben gezet. Om haar in Nederland een strafzaak te kunnen laten hebben en laten bijwonen. En dat dat nu eindelijk toch plaatsvindt, terwijl we eigenlijk de hoop al hadden opgegeven, dat is heel goed nieuws. Het is toch wel een verrassing, omdat Nederland dit natuurlijk eigenlijk al veel eerder had kunnen doen en zich daar telkens zo tegen verzette.”

Ook directeur van Defence for Children Mirjam Blaak zegt dat dit ‘al veel eerder gemoeten.’ Haar organisatie roept op alle kinderen van IS-strijders naar Nederland te halen, ‘omdat ze recht hebben op bescherming door de Nederlandse overheid'.

Veel landen halen conform de uitspraak van het kinderrechtencomité van de Verenigde Naties deze kinderen al terug, maar Nederland loopt achter, zegt Blaak. ,,Maar de Raad voor de Kinderbescherming heeft wel plannen opgesteld waar de kinderen gaan wonen en welke zorg en behandeling voor hen wordt ingezet.” De directeur benadrukt dat het leven in de kampen ‘erbarmelijk’ slecht is en dat hen ophalen dus niet kan wachten. ,,Kinderen kunnen niet wachten, hun leven en ontwikkeling staan stil.”

B. zou in 2013 naar Syrië zijn gegaan en getrouwd zijn met de Belgische jihadist Bilal Al Marchohi uit Antwerpen. Een Koerdische rechter zou hem later veroordeeld hebben tot de dood door ophanging, maar onduidelijk is of dit ook is uitgevoerd. B. belandde in een Koerdisch detentiekamp en Nederland spande een rechtszaak tegen haar aan omdat ze zich aansloot bij terreurorganisatie IS. Om die zaak door te zetten, moest de Staat haar best doen B. naar Nederland te krijgen, zodat zij bij haar rechtszaak aanwezig zou kunnen zijn. Anders zou de zaak worden beëindigd. De regering lijkt dat scenario te hebben willen voorkomen met de repatriëring.

