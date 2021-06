IS-vrouw Ilham B. blijft langer vast: dit weten we van de vrouw die in Syrië Goudse kaas en stroopwafels miste

Ze is nog maar 19 jaar als ze in 2013 afreist. Ze groeide op als elk ander Nederlands kind. Een hoofddoek dragen? Het is haar nooit opgelegd. Op straat in Gouda buitenspelen? Mocht gewoon. Haar moeder dwong haar nooit tot iets, maar echt islamitisch is ze niet grootgebracht, vertelt de toen 23-jarige in 2017 in een - anoniem - interview op de Belgische publieke omroep VRT. Een gemis, lijkt ze achteraf te concluderen. ,,Ik wist dat ik een moslima was, maar wat het echte leven van een moslim was? Dat wist ik niet.”