Isa zat verplicht 20 dagen in quarantaine in hotel Zuid-Korea: ‘Drie keer per dag eten voor de deur’

Ja, de hotelkamer waar Isa Manschot (22) uit Den Haag 20 dagen verplicht verbleef, had een balkon. Maar dat was verboden terrein, er zat een vastgeschroefde hordeur voor. Uitzicht door het raam was er sowieso amper. Aan de andere kant van de kamer mocht ze tot de deur komen, maar niet de gang op. ,,Het eten werd drie keer per dag voor de deur gezet, dat mocht je dan vanuit de deuropening snel pakken.” In de kamer zelf: twee stapelbedden en één bewoner: Isa. ,,Wat ik heb gedaan? Veel geslapen, veel series gekeken. En je wordt heel erg geconfronteerd met jezelf, ik heb best wel een persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt.’’