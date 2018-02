It giet oan! Eerste schaatsbanen open

Er kan vanaf vandaag geschaatst worden op de ijsbaan van de Doornsche IJsclub. De vrijwilligers van de vereniging hebben de hele nacht hard gewerkt om de ijsvloer schaatsklaar te krijgen. Ook ijsclub Vooruitgang in Ammerstol heeft tot in de vroege uurtjes het ijs gedweild. En met resultaat: de eerste schaatsers hebben het spiegelgladde ijs betreden.



Weerplaza liet gisteren weten dat schaatsen op natuurijs hoogstwaarschijnlijk niet gaat lukken. Heel misschien in het noordoosten van het land. Op opgespoten parkeerplaatsen, weilanden en skeelerbanen is de kans groter dat je je schaatsen kunt onderbinden.



Houd de komende dagen de kaart op Weerplaza in de gaten om te kijken waar de ijsbanen open zijn.