Italiaanse rechter: ‘Nederland onderschat georganiseerde misdaad’

Drugsbaas gebruikte slecht restaurant in Duits dorpje als dekmantel, tot hij tegen de lamp liep bij controle

3 juli Hij was de eigenaar van een Italiaans restaurant in Duitsland, maar wordt door politie gezien als een maffiapion met een grote cocaïnelijn via Rotterdam. Het verhaal van Sebastiano Giorgi toont aan hoe de maffia zich wortelt in Europa.