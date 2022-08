Jaan (30) liep op ruim 150 meter hoogte over de Nieuwe Maas: ‘Mensen waren kleine stipjes’

Urgente oproep burgemees­ters: ‘Beslissin­gen asielbe­leid kunnen niet wachten tot na reces’

De Haagse politiek moet zo snel mogelijk beslissingen nemen over de voortgang van het asielbeleid in Nederland. Dat kan niet wachten totdat iedereen terug van reces is, aldus 25 burgemeesters verenigd in het zogeheten Veiligheidsberaad.

8 augustus