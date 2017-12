Jaar cel dreigt voor Brabantse volleybaltrainer die naakte meisjes filmde

Volgens de advocaat van Vincent M. mag de Brabander de komende tien jaar ook geen functie vervullen bij de Nederlandse Volleybalbond, zo zei hij vandaag in de rechtbank van Den Bosch. M. moest daar verschijnen voor het stiekem filmen van minderjarige naakte speelsters bij onder meer de Nederlandse Beachvolleybal School (NBS) in Eindhoven. Ook zou de man ontucht hebben gepleegd met een 15-jarig meisje. Het meisje eiste een schadevergoeding, omdat zij zich een al een tijdje laat begeleiden door een psycholoog. ,,Ze sport weer, maar ze heeft grote moeite met douche- en kleedruimten'', zegt haar advocaat.

Schaamte

M. volgt een therapie bij een psycholoog. De reclassering zegt dat het onduidelijk is of de verdachte pedoseksuele gevoelens heeft. Wel is het duidelijk dat hij zich schaamt: ,,Als de meisjes dat willen dan sta ik open voor een gesprek met hen'', verklaarde hij tegenover de rechter.

Melding

Tijdens een eerdere rechtszaak erkende M. al spijt te hebben van de filmopnames. ,,Ik zit heel erg met een schuldgevoel. Het had niet mogen gebeuren en het mag niet meer gebeuren. Daarom heb ik hulp gezocht bij een psycholoog.'' Over de mogelijke ontucht zei hij niets.



De Berlicummer zou twee jaar geleden een relatie hebben gehad met het meisje dat volgens het Openbaar Ministerie 'kwetsbaar' was. ,,Zij heeft een gesprek gehad met zedenrechercheurs en een melding gedaan'', aldus officier van justitie W. Wichern.



Volgens zijn advocaat C. Jansen gaat het om een 'eenmalig seksueel contact met wederzijds goedvinden' en was de moeder van het meisje op de hoogte van de relatie met de destijds 25-jarige verdachte. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.