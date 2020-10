Jacht geopend op ‘Bambi’s’ in Noordhollandse duinen

Tot nu toe is alleen een jonge bok geschoten, laat PWN weten aan de site Nature Today . ,,Het blijkt een arbeidsintensieve klus, omdat de sikaherten relatief schuw zijn en zich graag in de dekking ophouden.”

De sikaherten - met in de zomer een roodbruine vacht met vlekjes, als twee druppels Bambi uit de gelijknamige Disneyfilm - zijn in april 2018 ontsnapt uit een omheind terrein van een particulier, die ze als hobbydieren hield. Sindsdien zijn ze op de cameravallen in het duingebied met enige regelmaat te zien, stelt PWN. Er zijn kort na de ontsnapping pogingen gedaan om de dieren met voer terug te lokken binnen de omheining, maar zonder succes.