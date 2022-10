Jacht op Tesla-spiegels: dieven slaan minstens vijftien keer toe in Amsterdam

Toen werden er twintig gestolen, in de wijken Strijp-R, Stratum en Eindhoven-Noord. In Amsterdam vonden de vernielingen en diefstallen plaats in diverse straten in Amsterdam-West. Het gaat om Tesla-auto’s in de Wilheminastraat, Nicolaas Beetstraat, Kanaalstraat, Busker Huetstraat, J.J. Cremerplein, Hoofdweg en Arie Biemondstraat. De politie doet een oproep aan mogelijke andere slachtoffers om zich te melden en is op zoek naar getuigen en beeldmateriaal.