Jack van Gelder blikt terug: De echte lessen leer je op het schoolplein

Als Jack van Gelder praat over het Spinoza Lyceum in Amsterdam begint hij steeds sneller te vertellen. Moet ook wel, want wat maakte hij veel mee. Neem de bands: ,,Van Morisson trad op in onze kantine.’’ Oh, en Oliver Twist, de musical waarin hij speelde. ,,Die kreeg in het Parool een betere recensie dan de versie in Carré.’’ Dan waren er nog het voetbalteam, het penningmeesterschap in het schoolbestuur, de befaamde feesten, meisjes natuurlijk. ,,Bij biologie leer je niks.’’ Nostalgisch zuchtje: ,,Het was een geweldige, vrijgevochten school waar je alle ruimte kreeg jezelf te ontplooien.’’



Dat laatste gebeurde niet tijdens het maken van sommen of het leren ontleden. Nee, de echte levenslessen vond Van Gelder op het schoolplein, in de gangen, de kantine. ,,Ik ontdekte er dat ik graag in control ben, maar zonder overheersend te zijn. Samen dingen doen, bedenken, dat leerde ik op het Spinoza Lyceum, waar ik de meest vormende jaren van mijn leven doorbracht. De ervaringen van daar draag ik nog steeds met me mee.’’ Ze droegen er aan bij, kort samengevat, dat hij de succesvolle Nederlanders werd die het is. En zo verging het veel van zijn schoolgenoten. ,,Veel leerlingen van het Spinoza werden later bekend. Schrijver Herman Koch bijvoorbeeld.’’