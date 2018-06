Jager (72) omgekomen na schietincident met collega

video/update Dode man (48) in Geldrop werkte én woonde waarschijn­lijk in drugslab

13:03 Terwijl de 41-jarige krantenbezorger Gian Baks vanmorgen rond 4.30 uur op weg was naar zijn werk, zag hij een man op straat liggen in het Brabantse Geldrop. ,,Vermoedelijk was hij toen al overleden. Hij zag heel grauw.'' De man was kort daarvoor waarschijnlijk aan het werk in een nabijgelegen drugslab in een garagebox, waar de dampen hem fataal werden.