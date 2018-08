Jamie Li, dring je ongezonde mening niet aan jonge meisjes op

Schaats­bond bezorgd om hormoonge­bruik topschaat­sers

6:33 In een brief aan de schaatsers van 10 juli wijst technisch directeur Remy de Wit op de gevaren. Hij stelt dat binnen de medische wereld veel discussie over dit onderwerp is. Ook roept hij de schaatsers op om een klacht in te dienen als een arts hieraan meewerkt.