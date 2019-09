Jan Roos in elkaar geslagen: ‘Bij eerste vuistslag verloor ik bril waardoor ik niks meer zag’

Opiniemaker en columnist Jan Roos (42) is gisteren naar eigen zeggen zwaar mishandeld bij zijn woning in het Noord-Hollandse Bergen. Volgens de schrijver werd hij rond etenstijd ‘uit het niets en zonder enige aanleiding’ in elkaar geslagen toen twee ‘ongure types’ zijn pad kruisten. ,,Ik kon me niet verweren omdat bij de eerste vuistslag mijn bril met min zes-glazen van mijn hoofd vloog. Verweren was zinloos omdat ik zonder bril nagenoeg blind ben.”

Roos zegt inmiddels aangifte te hebben gedaan van de mishandeling die hem niet in de koude kleren ging zitten. Hij heeft naar eigen zeggen een blauw oog, dik oor, zwellingen, bloeduitstortingen en schrammen en butsen over zijn hele lijf. ,,Straks wordt in het ziekenhuis een röntgenfoto van mijn neus gemaakt omdat die zeer waarschijnlijk is gebroken”, vertelt hij. Roos vermoedt dat hij een ‘kleine hersenschudding’ heeft overgehouden aan de confrontatie met zijn belager. ,,Want ik ben draaierig en heb knallende koppijn.”



Volgens Roos, onder meer actief bij Veronica Inside, liep hij gisteravond goedgehumeurd zijn woning uit om pizza's te gaan halen. ,,Toen ik buiten kwam, zag ik direct twee vage types op me af komen”, blikt hij terug op het in zijn ogen schokkende en traumatiserende incident.



,,Een van de twee zorgt al een tijdje voor overlast in de buurt waar ik woon. Op het moment dat een van de mannen tegen me begon te schreeuwen, heb ik me alleen verbaal verweerd door te roepen ‘donder lekker op’. Vervolgens kreeg ik een volle ram tegen mijn hoofd, waardoor mijn bril op de grond viel en ik feitelijk niks meer kon doen. Terugslaan was zinloos, omdat ik zonder bril een soort Jules de Korte ben en toch niks zou raken.”



Kinderen

Er was, zo benadrukt Roos, geen enkele reden dat hij werd toegetakeld. ,,Het geschreeuw waarmee ik werd geconfronteerd was pure dronkenmanspraat. Ze spraken mij aan en vervolgens werd ik het middelpunt van zinloos geweld.” Volgens Roos is één van de mannen een buurtgenoot waarover recent een artikel stond in een lokale krant. ,,Maar dat heb ik helemaal niet geschreven.”



Na het incident maakte de opiniemaker rechtsomkeert naar zijn huis waar hij werd opgevangen door zijn levenspartner Joyce en kinderen. ,,Mijn twee zoons, een tweeling van 9 jaar, en 11-jarige dochter, schrokken zich kapot toen ze mijn geschonden gezicht zagen. Ze zijn de hele avond en nacht erg angstig geweest. Om die reden hebben mijn vrouw en ik vannacht bij de kinderen geslapen. Vanmorgen, toen ze weer naar school moesten, keek mijn kroost nog steeds angstig om zich heen. Zó triest. Dit heeft niet alleen impact op mij, maar raakt ook mijn gezin.”

Joyce vertelde vandaag op de radio aan Veronica-dj Giel Beelen dat Jan er ‘ernstig aan toe is’. ,,Na de klappen heeft hij eigenlijk vooral in bed gelegen. We hebben een deel van de avond politie over de vloer gehad en natuurlijk aangifte gedaan. De politie heeft ons verzekerd dat dit uit de hand gelopen buurtprobleem zal worden onderzocht.” De politie Noord-Holland kon nog geen aanvullende informatie geven over het handgemeen in Bergen.



Roos heeft zijn werk vanwege de verwondingen noodgedwongen even in de pauzestand gezet. ,,Ik had gelukkig geen tv-optredens, dus ik werk de komende tijd wel vanuit huis.” Hij hoopt dat de politie de man die hem mishandelde snel opspoort. ,,Dat moet niet al te moeilijk zijn in het doorgaans rustige en ‘nette’ Bergen.”

Zelfverdediging

Hij prijst zich achteraf gelukkig dat hij zich niet kon verdedigen. ,,Ik ben een boom van een vent, maar zonder bril begin ik dus echt niks”, zegt hij. Een eerdere ruzie in Bergen, waarbij Roos wel zijn handen gebruikte, kwam hem immers duur te staan.



Begin dit jaar werd hij door de politierechter in Alkmaar veroordeeld tot een geldboete van 1450 euro omdat hij een 16-jarige jongen een klap had gegeven. ,,Absurd”, vindt Roos die straf nog steeds. ,,Want het was pure zelfverdediging.” Dat hij daarvoor een strafblad kreeg, vindt hij ‘te gek voor woorden’. ,,Het was mijn woord tegen het zijne en ik ben de pechvogel.”



Na het incident en de veroordeling raakte hij al een gepland tv-optreden kwijt. ,,Omdat mijn imago door eigen toedoen beschadigd was geraakt. Ik ben benieuwd of ik nu, na de mishandeling waarbij ik me niet verdedigde, wel weer mediaoptredens krijg. We gaan het zien. Voorlopig hoe dan ook maar even rustig aan doen, me focussen op mijn bange kinderen en even geen pizza's meer halen. Dat laatste is trouwens nog het minst erge. Die calorieën waren toch al niet goed voor me.”