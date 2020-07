Jan Smit krijgt alsnog zijn koninklijke lintje

Vandaag worden in totaal 3060 mensen geëerd. Verreweg de meesten krijgen een lintje omdat ze zich al jaren als vrijwilliger inzetten in hun dorp of stad. Daarnaast zijn er onderscheidingen voor mensen met bijzondere prestaties in politiek, sport, cultuur, het leger of het bedrijfsleven.



De jongste gedecoreerde van dit jaar is de 34-jarige zanger en presentator Jan Smit uit Volendam, hij ontving het lintje gisteren. Anderen die een lintje krijgen, zijn acteur Hans Kesting, politici Hilbrand Nawijn en Steven van Eijck, dansschoolhoudster Lucia Marthas, zanger Dirk Scheele, radio-dj Ad Roland, directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling en Baba Sylla die het goede doel Orange Babies oprichtte.