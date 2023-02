Jan Terlouw over aanpassingen boeken Roald Dahl: ‘Het slaat door, we zijn veel te gevoelig tegenwoordig’

Schrijver Jan Terlouw heeft geen goed woord over voor de aanpassingen die de Engelse uitgever Puffin in de bekende boeken van Roald Dahl heeft gedaan. Dat zegt de 91-jarige nestor van de Nederlandse jeugdliteratuur tegen het AD.

In de nieuwste edities van Dahls klassieke werken als Sjakie en de Chocoladefabriek en De Heksen zijn typeringen als ‘lelijk’, ‘dik’ en ‘kaal’ geschrapt. Terlouw vindt het maar niks. ,,Blijf van de tekst af! Kinderen mogen best weten dat iemand dik of mager is, of kaal of een weelderige haardos heeft. We zijn zo overgevoelig tegenwoordig allemaal, het slaat echt door.”

De schrijver van succesvolle jeugdboeken als Koning van Katoren (1971) en Oorlogswinter (1972) is er sowieso geen voorstander van om succesvolle jeugdboeken aan de tijdsgeest aan te passen. ,,Mijn eigen boeken zijn inmiddels een halve eeuw oud, maar ik geloof niet dat er iets in veranderd is. Ja een taalfout wellicht, maar dat is het wel.”

Terlouw doet zijn uitspraken in een verhaal over de vraag of inhoud en taalgebruik in de klassieke jeugdboeken van schrijvers als Thea Beckman, Tonke Dragt en hemzelf nog bij de tijd zijn.

Een kleine wijziging, zoals klas 5 in groep 7 veranderen, vindt de meermaals bekroonde schrijver en voormalige D66-partijleider oké. ,,Maar iets aanpassen omdat het niet gevoeglijk is of omdat kinderen het niet mogen weten? Nee!” Ook moeilijke woorden zal hij snel niet veranderen. ,,Wat is er mis met een moeilijk woord hier en daar? Dan vragen kinderen maar aan hun ouders wat het betekent, dan leren ze nog wat.”

Het uit 1972 stammende Koning van Katoren is één van Terlouws meest succesvolle boeken. Hoofdpersoon Stach wil koning worden en dient daarvoor zeven op het oog onmogelijke opdrachten te vervullen

In de verfilming van zijn boek Koning van Katoren uit 2012 werd het verhaal wél op enkele vlakken gemoderniseerd. Zo werd van één van de schuifelende kerken van Uikumene een moskee gemaakt. ,,Die moskee is niet met mijn instemming toegevoegd,” zegt Terlouw daarover. ,,Mij is niets gevraagd door de makers.”

Genderneutrale wc's

Nog steeds is Terlouw niet te spreken over de verfilming van Koning van Katoren. ,,Ga die vooral niet kijken, ik herken mijn verhaal er slecht in.” De bioscoopversie van Oorlogswinter kan hem véél méér bekoren. ,,Daar heb ik als auteur wel veelvuldig overleg gehad met de regisseur. Resultaat is dat de film veel dichter bij mijn boek staat. Daar wordt een film in mijn opinie alleen maar beter van.”

De huidige overgevoeligheid ziet de 91-jarige Terlouw ook terugkomen op andere vlakken. ,,Neem gender. Dat er ineens genderneutrale wc's moeten zijn. Een beetje flauwekul vind ik dat.”

De Britse uitgever van Roald Dahl is overigens afgelopen week deels teruggekomen op het eerdere besluit om typeringen als ‘dik’ en ‘lelijk’ niet meer te gebruiken in klassieke werken als De Heksen, de GVR en Sjakie en de Chocoladefabriek. Naast de aangepaste edities, kunnen Britten Dahls werken ook in de originele tekst blijven kopen.

