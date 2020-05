Jan van Zanen voorgedragen als burgemeester van Den Haag

Update/videoDe huidige burgemeester van Utrecht Jan van Zanen is voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Den Haag. Dat werd vanavond bekend gemaakt in theater Diligentia in Den Haag. Van Zanen werd in januari werd nog herbenoemd voor zes jaar in Utrecht.

23 Mensen deden een gooi naar het ambt, de 45 Haagse raadsleden moesten een keuze maken uit de twee meest geschikte kandidaten. Van Zanen werd uit die twee gekozen. Op 1 januari begon hij aan zijn tweede termijn als burgemeester van Utrecht. De vierde stad van Nederland wilde het ‘jochie’ na een termijn van zes jaar nog niet kwijt. Het lijkt erop dat de stad nu toch op zoek moet naar een nieuwe burgemeester.

Van Zanen (VVD) neemt het stokje over van waarnemend burgemeester Johan Remkes, die laat weten ‘zeer ingenomen te zijn met deze keuze'. ,,Het is een zeer ervaren bestuurder en een echte burgemeester. Deze stad is bij hem in goede handen.” Remkes kwam in beeld nadat VVD-burgemeester Pauline Krikke op 6 oktober 2019 opstapte. Haar vertrek was een direct gevolg van de bijna-ramp met het Scheveningse vreugdevuur in de jaarwisseling van 2018-2019.

‘Verrassing’

Mohammed Saiah, D66-raadslid in Utrecht twitterde vanavond een foto van Van Zanen die tijdens de raad uitleg geeft over zijn vertrekt. ,,Het komt als een verrassing, van ongekend niveau", aldus Saiah. ,,Een groot gemis voor de gehele stad.

De burgemeester hield zelf een korte toespraak. Zo zei hij onder meer: ,,Ik verheug me erop, werken met alle Hagenaars. Maar het zal ook veel zijn, het werk dat ik daar te doen heb. Tegelijkertijd is er een andere kant. Ik vertrek uit de stad waar ik het langst heb gewoond en gewerkt. Ik vertrek uit de stad waar ik mij hartstochtelijk voor heb ingezet.”

‘Kritiek op proces’

Richard de Mos van de lokale partij Groep de Mos wenst Van Zanen het beste toe en noemt hem een ‘heel goed bestuurder’. ,,Wij hebben veel kritiek gehad op het proces. Het Haagse volk had moeten kiezen.Maar hij moet nog echt de stad leren kennen.” Volgens hem zijn de twee steden vergelijkbaar met elkaar. ,,Ik hoop dat hij net als in Utrecht een grote wielerronde naar Den Haag haalt.’’

VVD-gemeenteraadslid Chris van der Helm, voorzitter van het presidium van de raad, omschrijft Van Zanen als ,,een heel ervaren, krachtige burgemeester, die rust brengt en met al zijn ervaring gelijk aan de slag kan in onze stad. Hij is stevig en bekwaam op het gebied van openbare orde en veiligheid en heeft ervaring en visie op het gebied van integriteit.”

Onduidelijkheid

Pauline Krikke, de vorige burgemeester van Den Haag, kondigde afgelopen oktober haar vertrek aan via een video op haar Instagrampagina. Dit deed zij drie dagen na het verschijnen van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat volgde op de vonkenregen in Scheveningen tijdens oud en nieuw in 2019. Er bleek veel onduidelijkheid te zijn over de opbouw van de vuurstapels. Bovendien werden gemaakte afspraken nauwelijks werden gehandhaafd. Het rapport bleek een nekslag te zijn voor Krikke.

Van Zanen volgt waarschijnlijk nu zijn partijgenoot op. Hij is al sinds 2014 burgemeester in Utrecht. In maart vorig jaar kreeg hij te maken met de tramaanslag waarbij Gökmen T. uit het niets schoot op reizigers in een tram op weg naar het Centraal Station. Vier mensen kwamen daarbij om, meerdere slachtoffers raakten zwaargewond.