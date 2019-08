Japans stel uit Brabant geeft elkaar de schuld van uithongeren kinderen: botten staken eruit

Vorig jaar juni werd een van de kinderen in Limburg aangetroffen. Agenten vonden daar een jongen waarbij de rugge- en nekwervels uitstaken. Hij moest worden opgenomen in een ziekenhuis. Tegen de politie verklaarde de jongen dat papa altijd heel boos is en mama altijd moe. Op de vraag wat er gebeurd zou zijn als er niet was ingegrepen, antwoordt de vader: ,,Daar wil ik liever niet over nadenken. Het zou kunnen dat een van de kinderen dan was overleden.”



,,Het was haar manier van opvoeden, waar ik niet tegenin ging. Daar heb ik nu spijt van’’, aldus de man. Zijn verhaal in de rechtbank staat haaks op wat de kinderen tegen de politie vertelden. Hij verklaart verder dat de kinderen als straf soms dagenlang geen eten kregen. Als zij toch eten pakten uit de koelkast, omdat ze honger hadden, werden ze urenlang in een kast opgesloten ,,Tussendoortjes namen wij wel, maar de kinderen niet.’’



De moeder legt de schuld juist bij de vader. ,,Hij was de baas, hij gaf de kinderen geen eten als straf.’’ De rechter wil weten wat de vrouw daarvan vond. ,,Ik was het er niet mee eens, maar ik was er ook niet op tegen’’, is haar emotieloze antwoord. ,,Hij werd steeds kwaadaardiger.’’ Vorig jaar mei werden de kinderen zelfs zeven weken opgesloten en kregen slechts sporadisch eten. Ze geeft aan ‘geen tijd’ te hebben gehad om over de situatie na te denken en weet goed niet of de kinderen honger hadden.