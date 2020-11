Jasper (30) feest erop los in coronatijd: ‘De meeste feesten worden niet ontdekt’

Jasper* (30) woont in Brabant en was al ver voor corona een bekend gezicht op dancefeesten. Dansen tot de zon weer opkomt, het werd voor Jasper een way of life, waar hij moeilijk zonder kan. Ondanks corona feest Jasper gewoon door. ,,Wat moet ik dan, een half jaar in het weekend op de bank gaan zitten? Dat lukt me niet.”