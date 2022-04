Javid A. duwde zijn ex op het spoor en zou hebben gelachen: ‘Hij accepteert scheiding niet’

Dertig seconden voordat de metro kwam, trok Matthijs een geduwde vrouw van het spoor af: ‘Dader keek toe’

Paniek in metrostation Coolhaven in Rotterdam-West. Er is een vrouw op het spoor geduwd. Ze ligt plompverloren tussen de rails, schreeuwt hevig en kan geen kant op. Haar kind, een peuter nog, rent radeloos op het perron. Een man, de vermoedelijke dader, staat erbij en kijkt ernaar.

26 oktober