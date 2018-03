Jayden (9) is koning in dragen van korte broek, ook bij vorst

Weer of geen weer, Jayden (9) uit Almen loopt altijd in korte broek. De laatste keer dat hij een lange aan had was... ,,op 8 juni vorig jaar." De 9-jarige leerling van de Julianaschool weet het nog precies. Zijn juf had hem in januari naar huis gestuurd om een lange broek aan te trekken, toen ze met de klas een fietstochtje zouden gaan maken en het buiten fris was. ,,Wij hadden stiekem met de juf gebeld", bekent Jaydens moeder Lindsey Schonewille. Daarom stuurde de juf hem naar huis. Met tegenzin trok hij daar zijn lange broek aan. Hij maakte met juf de afspraak dat hij op 9 juni - op zijn verjaardag - weer een korte aan mocht. Sindsdien draagt Jayden elke dag een korte broek.

Zelf weten

Waarom, als ze op die frisse dag van vorig jaar al wilden dat hun zoon een lange broek aandeed, laten ze Jayden nu wél in korte broek rondlopen? Terwijl het kwik van de thermometer overdag niet boven de -7 uitkomt en de gevoelstemperatuur nog veel lager ligt. ,,Wij vinden het nu ook te koud, maar we zagen hem toen zo verdrietig. Hij mag het zelf weten."

,,Het zit fijn", verklaart Jayden zijn voorkeur voor broeken tot de knie. Het grootste nadeel is wel de kou, geeft hij toe. ,,Of als ik wondjes heb en het wordt vies." Verdere nadelen zijn er niet. Na de komende zomer, dan moeten ze maar zien of Jayden een nieuw koudeseizoen ingaat met korte broek, zeggen zijn ouders. Maar de jongen zelf is vastberaden: ,,De komende vijf jaar blijf ik hier wel in lopen." Lindsey: ,,De komende tijd hoeven we dus geen lange broeken meer te kopen."

Uitdaging

Jaydens kortebroekentijdperk begon als grapje in het najaar van 2016. Hij wilde graag een korte broek aan. Dat mocht. ,,Als-ie het twee weken vol zou houden kreeg hij een zak snoep", vertellen zijn ouders. Later ging Jayden met zijn leiding van scouting de volgende uitdaging aan: als hij het tot kerst vol zou houden, kreeg hij een doos technisch Lego. Ook dat lukte. ,,Hij heeft hierdoor het gevoel dat hij ergens goed in is", zegt moeder Lindsey.

Kinderbescherming

Jayden wil niet meer anders, een korte broek is voor hem vanzelfsprekend. Op straat kijken ze er soms wel van op. ,,Dan vragen ze of ik het niet koud heb, of ze zeggen dat tegen elkaar", zegt hij. Zijn ouders kregen zelfs een keer de vraag of ze niet bang zijn dat iemand de Kinderbescherming inschakelt. ,,Maar als dat gebeurt, dan zal ik ze zeggen dat het mijn eigen keuze is."