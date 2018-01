Jayron (2) slikte een batterijtje in. 'We schrokken ons kapot'

Terwijl moeder een kast aan het verslepen was in de kinderkamer, inspecteerde zoontje Jayron - bijna 2 jaar oud - de lege plek die achterbleef. Zijn kleine vingertjes grepen de platte, ronde batterij die onder het meubelstuk was gerold. ,,Die ging 'floep' zijn mond in", vertelt vader Dwayne Kogeldans. Hij prijst zichzelf gelukkig dat zijn 6-jarige dochter Shaliyah het zag gebeuren. ,,Zij riep gelijk: maaaam, Jayron heeft een batterij opgegeten. De heldin!" Het gezin uit Delft ging direct naar de spoedeisende hulp in het Reinier de Graafziekenhuis, waar een röntgenfoto werd gemaakt. Vader Dwayne: ,,Ik dacht nog: het is vast zo'n klein horlogebatterijtje dat hij straks gewoon uitpoept, maar het bleek groter."

Slokdarm

Op de foto was te zien dat het rondje, ter grootte van een euromunt, klem zat in de slokdarm. Hoe langer de artsen zouden wachten, des te groter de kans dat de chemicaliën een gat in de slokdarm van het ventje zouden branden. Jayron werd per ambulance naar het Erasmus MC gebracht. ,,Op Google zocht ik wat er allemaal kon gebeuren als je kind een batterij inslikt. We schrokken ons kapot."



Jayron was het derde kind in één week tijd dat met een ingeslikt batterijtje op de operatietafel van kinderarts Lissy de Ridder belandde. ,,Ouders, let op," waarschuwt zij. Dreumesen gaan als eksters op de kleine, platte batterijtjes af. ,,Ze zijn zo mooi glimmend en glad, maar ook levensgevaarlijk." In 2014 en 2017 overleden twee kinderen nadat ze een batterij hadden ingeslikt.



De Ridder bewaart elke knoopcelbatterij die ze uit een kinderlichaam heeft gevist. De verzameling groeit elk jaar. ,,Steeds meer speelgoed met lichtjes en muziek wordt uitgerust met deze batterijen. Wanneer je als ouder even niet oplet, is het al in de mond van het kind verdwenen." Het zijn vooral dreumesen tussen de 1 en 2 jaar oud die in het ziekenhuis belanden.