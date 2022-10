Je hoeft niet lang na te denken wie de anonieme zolderkamerhooligans inspireren

Vogelgriep op bedrijf in Friese Blija, 80.000 kuikens worden geruimd

Ongeveer 80.000 vleeskuikens op een bedrijf in het Friese dorp Blija worden geruimd, omdat daar vogelgriep is vastgesteld. Het is al de tweede keer dit jaar dat er bij dit bedrijf geruimd moet worden.

