Je zou toch mogen verwachten dat alle leerkrachten nu óók massaal de vlag buiten hangen

video Kabinet: Basisscho­len en kinderop­vang weer open vanaf 8 februari

19:54 Alle kinderen in het basisonderwijs kunnen vanaf maandag 8 februari weer naar school, ook het speciaal basisonderwijs en de kinderopvang gaan dan weer open. Het Kabinet volgt daarmee het advies van het Outbreak Management Team, dat opening verantwoord acht. Dat is vanmiddag besloten in het wekelijkse coronaoverleg in het Catshuis.