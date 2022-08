Jenny (45) groeide op met twee gehandicapte zussen: ‘Altijd dat emmertje schuldgevoel dat voldruppelt’

Broer en zus redden bewuste­loos meisje uit recreatie­plas: ‘Krijg beeld niet meer uit mijn hoofd’

Wat een zorgeloze, zonnige dag vol waterpret bij de Galderse Meren in Breda moest worden, veranderde vanmiddag in een slechte film voor broer en zus Sharise en Leroy Grootfaam. Toen ze het lichaam van een bewusteloos meisje in het water zagen drijven, twijfelden ze geen moment en kwamen ze allebei in actie.

13 augustus