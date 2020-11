Jeroen werd beste vrienden met zijn buurman: ‘In de voortuin namen we de dag door’

Coronavirus LIVE | 2545 Nederlan­ders opgenomen in ziekenhuis en België in tweede lockdown

14:07 Het totaal aantal opgenomen Nederlandse covidpatiënten bedraagt 2545, dat is 52 meer dan gisteren. Op de IC liggen 587 covidpatiënten (waarvan 2 in Duitsland), 4 meer dan de dag ervoor. België is afgelopen nacht voor de tweede keer in lockdown gegaan. De maatregelen zorgen voor vrijwel lege wegen en uitgestorven winkelstraten bij onze zuiderburen. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het laatste coronanieuws.