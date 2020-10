‘Jetten moet niet zeuren over thuisbezoek boeren, het hoort bij zijn werk’

De boeren, leden van actiegroep Farmers Defence Force, brachten de fractievoorzitter van D66 een voedselpakket om zijn quarantainetijd (Jetten is positief getest op corona) goed door te komen. Er was geen sprake van een dreigende sfeer, maar toch voelde de politicus zich ongemakkelijk. ,,Ik vind, hoe aardig het gebaar ook bedoeld is, dat actiegroepen politici niet thuis moeten opzoeken.” Jetten overweegt zelfs aangifte te doen, want hij vreest dat het volgende thuisbezoek misschien minder ludiek verloopt.

,,Dat gaat behoorlijk ver’’, oordeelt Bart Kemp, voorzitter van boerenorganisatie Agractie. ,,Ik vind het spijkers zoeken op laag water. Het was een ludieke actie van die mannen, ze vielen hem absoluut niet lastig.’’ Volgens Kemp gaat het niet te ver om de politicus thuis op te zoeken. ,,Hij is een publiek persoon en dit hoort er soms ook bij. Bij bedreigingen of andere negatieve zaken is het een ander verhaal, daar moet je korte metten mee maken. Maar dit? Dat is zeiken om niks. Door te roepen dat hij aangifte gaat doen, krijgt Jetten de aandacht die hij wil.’’

Ook FDF-voorman Mark van den Oever stelt dat Jetten niet te ‘fijngevoelig’ moet zijn over het bezoek van de boeren. ,,Het was een sympathiek gebaar. Als de buurtvereniging met een bloemetje was langsgegaan, had iedereen het prima gevonden.”

Boeren van Farmers Defence Force leveren een voedselpakket af bij D66-fractievoorzitter Rob Jetten.

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland is wat gematigder in haar reactie. ,,Deze boeren hadden geen kwaad in de zin, maar we begrijpen dat ook politici gesteld zijn op hun persoonlijke levenssfeer. Ook een goedbedoelde bezorgactie van een groentepakket moet je dus in goed overleg doen. Ze hadden Rob Jetten vooraf op de hoogte moeten stellen’’, aldus Wim Bens, waarnemend voorzitter LTO Nederland.

Henk Bleker, zelf boer en jarenlang actief als politiek bestuurder in de provincie Groningen en als CDA-staatssecretaris van onder meer landbouw, vindt ook dat Jetten ‘niet meteen zo moet miepen’. ,,Praat het uit met die mensen in plaats van aangifte te doen. Zo maak je het vooral heel erg groot.’’ Bleker is het overigens eens met de D66’er dat de boeren niets te zoeken hadden bij het huis van Jetten. ,,Bij dit werk horen publieke optredens. In de Tweede Kamer, als je uit je auto stapt of waar dan ook. Maar niet thuis. Dat is voor mij echt een duidelijke grens. Want thuis wonen ook je partner of kinderen. En die hebben niet gekozen voor het vak van politicus. Thuis is je eigen domein en daar blijf je weg.’’

Bleker maakte het zelf ook mee dat er spandoeken bij zijn erf werden opgehangen. ,,Het beste kun je dan in gesprek gaan met deze mensen. Ik merk bij sommige politici dat ze meteen erg defensief worden als er boeren in het spel zijn. Er hoeft bij wijze van spreken maar een trekker door de straat te rijden of de politie wordt al gebeld. Dat is redelijk selectief. Ook als het gaat om de actie van dinsdag drijft hij wel erg ver door.’’

Rob Jetten zelf hoopt dat het de laatste keer was dat hij leden van FDF of welke actiegroep dan ook, thuis op bezoek kreeg. ,,Ongewenste huisbezoeken behoren niet tot de onderdelen die een politicus tot zijn werk mag rekenen.’’

CDA-prominent Henk Bleker.

