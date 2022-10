Jeugdbeschermers voeren actie: minder bereikbaar, minder huisbezoeken

Jeugdbeschermers beginnen op 10 oktober met werkonderbrekingen in het hele land. Zij zijn voortaan alleen nog in de ochtenden telefonisch bereikbaar. Uiteindelijk zullen ze hun zogenaamde ‘bureaudiensten’ zelfs helemaal schrappen en fors minder huisbezoeken afleggen.

De leden van vakbond FNV moesten nog geraadpleegd worden, nadat minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) jeugdbeschermers vroeg nog even te wachten met acties. Hij beloofde met plannen te komen voor verbeteringen in jeugdzorg, waar de kwaliteit onder druk staat en personeelstekorten oplopen. Maar die waren - ook volgens branchevereniging jeugdzorg Nederland - weinig concreet. Voorzitter Hans Spigt meldde erover: ,,We lezen vooral over afspraken die ‘dit najaar’ volgen, een plan van aanpak dat nog gemaakt moet worden, een vrijblijvende handreiking, een gesprek, een ‘verkenning’ naar ‘de mogelijkheid’, een inventarisatie.”

En vakbondsleden vinden de maatregelen ‘volstrekt onder de maat’, aldus de FNV na een peiling. Maar liefst 94 procent gaf aan er zo over te denken, 97 procent wil daarom actievoeren en 94 procent is bereid dat langdurig te doen. Geen wonder, want het is al jaren kommer en kwel in jeugdzorgland. Uit een inventarisatie van de FNV blijkt dat jeugdbeschermers gemiddeld twee keer meer gezinnen bijstaan dan maximaal mogelijk is om het werk op een veilige manier te kunnen uitvoeren. Daarom was in een ultimatum aan Weerwind snelle en concrete actie geëist om verbeteringen door te voeren. FNV wil onder meer dat er zo snel mogelijk 5000 jeugdbeschermers bij komen.

‘Omgevallen sector’

Uit vele rapporten en oproepen blijkt wat het effect is van de manier waarop jeugdbescherming nu is ingericht: de kwaliteit laat te wensen over. Uit een onderzoek van de inspectie bleek dat geen enkel onderzocht rapport dat voorafgaat aan een uithuisplaatsing compleet op orde is. Een factsheet dat voorafging aan een debat in de Tweede Kamer schetste een ontluisterend beeld over de gang van zaken in de jeugdzorg, waarbij ouders (en kinderen) die met ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen te maken krijgen ‘machteloos staan’ tegenover een ‘machtig uitvoeringsapparaat’.

Volgens Maaike van der Aar, FNV-bestuurder Jeugdzorg, zijn de ‘verregaande’ acties nu een ultieme schreeuw om hulp. ,,In feite is deze sector al omgevallen. Dat er nog kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties geholpen worden, is alleen omdat de huidige jeugdbeschermers het nog niet hebben opgegeven. Zij moeten nu als allereerste en met spoed worden ondersteund door hen te ontlasten en door hen meer ruimte en zeggenschap te geven zodat zij hun vakmanschap op een goede en efficiënte manier kunnen inzetten. Maar ondanks dat de sector moord en brand schreeuwt, tot de inspecties aan toe, is er helemaal niemand die leiderschap toont. Daarom gaan we nu zelf in oplopende stappen de werkdruk verlagen door werkzaamheden te verminderen.”

De werkonderbrekingen beginnen op 10 oktober met het afschalen van de telefonische bereikbaarheid, de zogeheten bureaudiensten. Deze vinden alleen nog in de ochtend plaats. Vanaf 24 oktober vervalt de bureaudienst in zijn geheel. En vanaf 7 november wordt het aantal huisbezoeken fors teruggeschroefd. Crisisdiensten gaan wel altijd gewoon door. Ook blijven jeugdbeschermers hun lopende werkzaamheden uitvoeren. In november volgt beraad over eventuele verdere stappen.

