Jihadisten 'bedanken' jongeren in Amsterdam-Oost

De video werd door een tipgever naar deze site gestuurd. Op de beelden is een gemaskerde man te zien die met een verfbus 'Bedankt A'dam-Oost' op de brokstukken van een gebouw spuit. De gemaskerde man zou een Nederlandse jihadist in Syrië zijn, de beelden gaan rond via social media.

Het is niet te controleren of de beelden daadwerkelijk uit Syrië komen en door wie ze zijn gemaakt en verstuurd. Wel is bekend dat er vorige week ook al verschillende soortgelijke foto's de ronde deden op social media. Daarop stonden wapens en een briefje met de tekst 'Onze Salaam uit Idlib aan de broeders in Amsterdam-Oost. Vergeet ons niet in jullie dua (smeekgebeden, red).' Idlib is een regio in Syrië waar zich nog jihadistische groeperingen ophouden, onder meer enkele die zijn gelieerd aan terreurorganisatie Al Qaeda. Het is waarschijnlijk dat zich ook nog meerdere Nederlanders in het gebied bevinden.

Vragen aan gemeentebestuur

De gemeente Amsterdam stelde toen op de hoogte te zijn van de foto's en liet het Meldpunt Radicalisering ze onderzoeken. In de eerste jaren van de burgeroorlog in Syrië publiceerden Nederlandse jihadisten met regelmaat propaganda-video's op social media. De laatste jaren is dat veel minder geworden. De nieuwe video zou de ronde doen via de apps Telegram en Instagram. De raadsfractie van Forum voor Democratie in Amsterdam gaat vragen stellen aan het gemeentebestuur over de video.

Volledig scherm Beeld uit de video die rond gaat in Amsterdam Oost. © @AD