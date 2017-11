Jihadverdachte Laura H. veroordeeld, maar hoeft niet meer terug in cel

Jihadverdachte Laura H. (21) is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan dertien maanden voorwaardelijk. Omdat zij al een jaar in voorarrest heeft gezeten, hoeft zij niet meer terug de cel in. De straf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De rechtbank in Rotterdam vindt bewezen dat H. schuldig is aan voorbereidingshandelingen voor het plegen van terroristische misdrijven. De rechtbank acht niet bewezen dat ze lid was van de radicaalislamitische terreurgroep IS. Van dat feit is ze vrijgesproken.

H. vertrok medio 2015 naar IS-gebied met haar man Ibrahim en twee zeer jonge kinderen. Zij heeft altijd volgehouden dat ze dacht dat ze naar een ander gebied in Syrië zou gaan. Na een jaar ontvluchtte ze het kalifaat, samen met haar kinderen. Vanuit Mosul kwam ze via Iraaks-Koerdistan weer naar Nederland. Haar man raakte bij die vlucht gewond en bleef achter in IS-gebied. Zijn lot is onbekend.



Bij terugkeer in Nederland werd H. direct aangehouden en vastgezet. In juli werd zij, onder voorwaarden, vrijgelaten uit de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught. Ze moest een enkelband dragen en mocht niet met de pers praten. Ook volgden gesprekken met een psychotherapeut.

Vlucht