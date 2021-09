Jodenster bij coronaprotest? ‘Het is niet eens een vergelijking, het komt niet in de buurt’

,,Het is kwetsend en onzinnig. Je bagatelliseert de holocaust omwille van aandacht", stelt Eddo Verdoner, die afgelopen voorjaar door het kabinet is aangesteld als eerste Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Tijdens de holocaust werden zes miljoen Europese Joden vermoord in concentratiekampen.

Wat dacht u toen mensen zag lopen met een gele ster op de borst?

,,Dat er gewoon helemaal geen vergelijking is. Je wel of niet laten vaccineren is een vrije keuze. Die keus hadden Joden in de oorlog niet. Er wordt bij vaccineren in Nederland geen onderscheid gemaakt op basis van ras of religie. Dit komt niet in de buurt van wat er in de oorlog is gebeurd.”