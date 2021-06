Jogchum (80) neemt eindelijk afscheid van boekenwinkel, buurt springt in de bres: ‘Ik kan niet meer’

Zeven agenten van Limburgs basisteam verdacht van misdrijf

13 juni Zeven agenten van de politie Horst in Noord-Limburg worden verdacht van een misdrijf. Dat blijkt uit een onderzoek door de Rijksrecherche naar de politie in Horst, bevestigt het Openbaar Ministerie in Maastricht na berichtgeving van de Limburger.