Johan (102) maakte in zijn leven van alles mee, maar de meeste indruk maakte de oorlogstijd

Een van de laatste nog levende Engeland­vaar­ders Leo Hendrikx (99) overleden

Tweede Wereldoorlog-veteraan Leo Hendrikx is op 99-jarige leeftijd overleden. Hij was volgens het ministerie van Defensie een van de laatste nog levende Engelandvaarders. In 1945 werd de jachtvlieger door de Duitsers uit de lucht geschoten.