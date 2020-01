Johan (76) uit Holten heeft beenmergfibrose en hoort er eigenlijk niet meer te zijn: ‘Ik ben de nul procent’

Johan Jansen (76) vergelijkt zijn leven met een voetbalwedstrijd. De verlenging heeft hij al lang uitgespeeld, nu zit hij in de strafschoppenfase. Hij buigt zich over een grafiek. ,,Hier zie je dat 60 procent van de mensen met beenmergfibrose na tien jaar is overleden. En dit hier is het percentage dat er na 25 jaar nog is.’’ Zijn vinger blijft rusten op de nullijn. Nul procent leeft nog. Johan Jansen is die nul procent. ,,Ik heb geluk gehad’’, zegt hij.



Jansen wil graag zijn verhaal vertellen, omdat hij een boodschap heeft. Of eigenlijk twee boodschappen, maar laten we beginnen bij één.