John de Mol: Het zou Facebook sieren om zich neer te leggen bij bitcoin-vonnis

UpdateFacebook gaat in beroep tegen een vonnis over nepadvertenties voor bitcoinproducten. Het platform kreeg van een rechter in Amsterdam de opdracht om zulke reclames te weren wanneer mediatycoon John de Mol erin voorkomt. Ook moest Facebook aan hem vertellen wie er achter de advertenties zitten. De Mol, die de zaak aangespannen, noemt het ‘tekenend’ dat de techreus in beroep gaat.

Het vonnis roept vragen op, zegt Facebook: ,,Zo moeten we bijvoorbeeld bij het filteren ook naar de landing pages op andere websites kijken, terwijl deze niet onder onze controle staan.” Een landing page is de plek waar iemand terechtkomt na het klikken op een link.

Facebook zegt dat het de nepadvertenties wel degelijk aanpakt: ,,Deze maand lanceren we ons meldformulier voor nepadvertenties in Nederland en dat gaat ons helpen bij het verbeteren van onze detectiemethoden.” Toch is misbruik volgens Facebook niet te voorkomen. ,,De mensen achter deze misleidende advertenties passen hun tactiek constant aan om niet betrapt te worden.”

Dwingen

De Mol noemt het ‘tekenend’ dat Facebook in beroep gaat. ,,Het zou haar sieren als zij zich bij het oordeel van de rechter zou neerleggen. De kortgedingrechter heeft mij volledig in het gelijk gesteld en geoordeeld dat Facebook maatregelen moet nemen om misleidende bitcoinadvertenties met gebruik van mijn naam en beeltenis tegen te gaan. Dat oordeel is voor een belangrijk deel ingegeven door consumentenbescherming en dat zou ook bij Facebook hoog in het vaandel moeten staan.”

De mediatycoon vertrouwt op een goede afloop. ,,Ik ga er vanuit dat de rechter ook in hoger beroep Facebook zal dwingen alle benodigde maatregelen te nemen om de misleidende advertenties tegen te gaan.”

De Mol was naar de rechter gestapt omdat hij een einde wil maken aan de valse advertenties. Hij kreeg steun van onder anderen Jort Kelder, Eva Jinek, Humberto Tan en Marco Borsato. Hun foto’s werden ook gebruikt bij reclames waarin zij mensen zogenaamd aanraden om ergens geld in te steken.