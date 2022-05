John S. mailde vlak voor schietpartij op zorgboerderij: ‘Al jaren oorlog in mijn hoofd’

John S. (38), de man die volgens justitie verantwoordelijk is voor de fatale schietpartij gisteren op een zorgboerderij in Alblasserdam, mailde enkele minuten voor zijn daad RTL Boulevard . Dat bevestigt het Openbaar ministerie aan deze site. In zijn e-mail schrijft S. volgens RTL dat hij handelde uit ‘pure wanhoop en radeloosheid’. ,,Het is al jaren oorlog in mijn hoofd.”

Volgens Boulevard kondigde S. de schietpartij niet aan. Hij schrijft wat er door zijn gedachten ging. Ook stuurde hij foto's mee van de doodgeschoten Johan Quist. Na de schietpartij gisteren in Alblasserdam, waarbij twee mensen om het leven kwamen, werd ook bekend dat S. werd gezocht voor de moord op de Vlissingse schoenmaker Quist. Volgens Boulevard staan er in de mail details die alleen de schutter kan weten.

In de mail zou S. verder hebben geschreven dat Quist een willekeurig slachtoffer was. Ze zouden elkaar hebben ontmoet in een chatroom voor homoseksuele mannen, en S. zou Quist hebben vermoord omdat hij zijn wapen wilde testen. Dat wapen had hij via Telegram gekocht.

Lees door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Huisartsen en GGZ’

Gisteren werd al bekend dat de 38-jarige John S. uit Oud-Alblas bij de politie al jaren bekend staat als ‘verward en overlastgevend’. Hij deed in 2017 een zelfmoordpoging. In zijn mail aan RTL schrijft hij dat hij heeft getracht zich te laten opnemen in een kliniek. ,,Vijf jaar vertel ik huisartsen en GGZ over mijn obsessie om een vuurwapen aan te schaffen. Ik ben hiervoor in andere landen wezen zoeken maar heb nooit een stap durven zetten. Tot een paar weken geleden.” Hij zou de afgelopen maanden ook vijf keer hebben geprobeerd zelfmoord te plegen. ,,Een eerdere zelfmoordpoging was vanwege een zorgboerderij. Nooit heeft iemand wat van zich laten horen.’’

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Het OM kan verder niet veel zeggen over de mails, omdat ze deel uitmaken van het onderzoek naar de incidenten in Alblasserdam en Vlissingen en ook omdat de verdachte in beperkingen zit. Hij mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat. S. wordt maandag voorgeleid.

RTL Boulevard werd vandaag door het OM benaderd over de mails. De redactie had ze zelf toen nog niet ontdekt. Het programma zegt eruit te publiceren wegens de nieuwswaarde.

Ook burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam is op de hoogte van het nieuws over de e-mail van John S., zo meldt hij via Twitter. ‘Onthullingen zojuist in RTL Boulevard raken ons diep. Alblasserdam krijgt hiermee een eerste inzicht in de drijfveren van de verdachte van de schietpartij op de zorgboerderij. Veel vragen blijven nog onbeantwoord. Reden om onverminderd gemotiveerd te blijven omzien naar elkaar.’

Lees door onder de foto.

Volledig scherm Een vrouw werd gisteren getroost door een politieagent bij de zorgboerderij in in Alblasserdam. © ANP

Zorgboerderij

Bij de schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi aan de Molensingel in Alblasserdam kwamen gisteren twee personen om het leven en raakten twee mensen zwaargewond. De slachtoffers die om het leven zijn gekomen zijn een 34-jarige vrouw uit Alblasserdam en een 16-jarig meisje uit Dordrecht. De zwaargewonde slachtoffers zijn een 20-jarige vrouw uit Alblasserdam en een 12-jarige jongen uit Hendrik-Ido-Ambacht. Een vijfde persoon raakte lichtgewond.

De schietpartij gebeurde vrijdag even voor 11.00 uur. De politie kon al vrij kort na de schietpartij de verdachte oppakken, John S., een man met een ‘verleden’ in de zorgboerderij.

De inwoners in Alblasserdam zijn zwaar geschokt en verkeren in diepe rouw: